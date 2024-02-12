Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Похожее на ёршик палеозойское дерево, редкий метеорит над Берлином и древнеримская костяная трубка с семенами белены

Фото: Alexis Rosenfeld/Getty Images

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеоботаники описали необычный вид деревьев, который рос в лесах на территории современной Канады около 350 млн лет назад. На дне рифтового озера исследователи обнаружили пять окаменевших стволов. Деревья, которым они принадлежали, вероятно, оказались в воде в результате землетрясения, обрушившего берег. После этого стволы ушли на дно и погрузились в осадок, защитивший их от разложения. Крона растения состояла более чем из 200 сложных листьев и достигала 0,75 метра в высоту и 5-6 метров в диаметре, что позволяло максимально эффективно улавливать солнечный свет. Необычное дерево получило название Sanfordiacaulis densifolia.

- Голубоглазые люди европейского происхождения лучше различают буквы при низком уровне освещенности – возможно, такая острота сумеречного зрения давала лучшую адаптацию к северным широтам в отсутствие искусственного освещения. К такому выводу пришли британские ученые. Их исследование носило пилотный характер, в нем не проверяли связь остроты сумеречного зрения с объективно измеренным количеством меланина в радужке и не учитывали многие сопутствующие факторы.

- Разрушившийся над Берлином в январе астероид оказался обритом – редкой разновидностью метеоритного вещества, которое может быть родом из астероидов Е-типа и почти не содержит железа. А состоит он, в основном, из силикатов магния, энстатита и форстерита и обладает полупрозрачной стекловидной коркой. Поисковые команды обнаружили несколько таких небольших метеоритов в районе деревни Риббек в окрестностях Берлина. В начале февраля ученые представили результаты первичного исследования минералогического и химического состава одного из фрагментов.

- Зоологи подсчитали, что в течение 2023 года акулы совершили 69 неспровоцированных атак на людей. Из них 10 привели к гибели жертв. Для сравнения, в 2022 году акулы убили вдвое меньше людей – всего пятерых. Как отмечается, пока этот рост нельзя считать тенденцией: вероятно, жертвы нападений просто не успели вовремя получить медицинскую помощь. Между тем численность самих акул продолжает сокращаться. N+1 ранее сообщали, что у восточного побережья Австралии их за полвека стало на 80-90% меньше, а в Карибском море теперь живет на 71% акул меньше, чем 7 тысяч лет назад.

- Ученые из Великобритании выяснили, что просмотр видео из леса снижает негативные эмоции после воздействия неприятного звука. При этом количество видов растений не играло роли, если участники не замечали разнообразия. Авторы исследования отмечают, что воздействие зеленых насаждений, снижая негативные эмоции, вовсе не обязательно усиливает положительные. Поэтому ученые предположили, что положительное воздействие зеленых насаждений на человека может увеличиться, если он будет внимателен к тому, что растет вокруг.

- В римском поселении, раскопанном в Нидерландах, обнаружили семена белены в закупоренном костяном контейнере (закупоренный обломок бедренной кости козы или овцы) – значит, их собрали, чтобы использовать как наркотик или лекарство. Датируется находка последней третью I века. Всего в этой костяной трубке, если заполнить ее до края, могло помещаться около 4 тысяч семян белены. Для закупоривания трубки с семенами был применен березовый деготь. Белена черная (Hyoscuamus niger) – чрезвычайно ядовитое растение семейства пасленовых (Solanaceae), содержащее атропин, гиосциамин и другие алкалоиды. При отравлении беленой возникают галлюцинации, нарушается дыхание, зрение и сердечный ритм, возникают конвульсии. Известно, что в античную эпоху белена использовалась для приготовления обезболивающих, жаропонижающих и противовоспалительных средств.

- У близкой к Солнцу звезды Тигардена отыскалась третья по счету землеподобная планета. Но она не очень вписывается в критерии обитаемости по освещенности и температуре. Ее равновесная температура составляет 159 кельвин, что сравнимо с условиями на поверхности спутника Юпитера Ганимеда. Поток излучения от звезды, который получает планета, составляет всего 0,12 потока, который получает Земля от Солнца.

- Планетологи доказали существование глобального океана под ледяной коркой маленького спутника Сатурна Мимаса, повторно проанализировав данные станции "Кассини". Похоже, что океан очень юн.