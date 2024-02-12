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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Турция открыла возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Турецкий газотранспортный оператор Botas открыл возможность поставки газа в Европу по старому балканскому коридору в реверсном режиме.

Оператор объявил о возможности бронирования мощностей поставки газа из Турции на экспорт через пограничную точку Malkoclar-Stranca. До запуска "Турецкого потока" через этот пункт шел газ на запад Турции из России через Украину, Молдавию и Румынию. После запуска "Газпромом" и Botas "Турецкого потока" и строительства на территории Турции, Болгарии, Сербии и Венгрии мощностей для его сухопутного продолжения российский газ стал идти в обратном направлении – через новую точку Malkoclar-Stranca 2.

Botas предложил на 2024 год бронирование мощностей в объеме до 10 млн куб. м в сутки для I и IV кварталов и 11 млн куб. м в сутки для II и III кварталов.

В январе текущего года Botas и болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz подписали межоператорское соглашение о двусторонних поставках газа через эту точку. При этом в направлении Болгария-Турция возможна поставка до 47 млн куб. м в сутки.

Через газотранспортную сеть Турции может быть обеспечен доступ к природному газу с месторождений Турции, Азербайджана, Ирана, а также и глобального рынка СПГ через регазификационные терминалы Турции, отмечалось в сообщении Bulgartransgaz.

Турция Botas
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