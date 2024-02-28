Турция в прошлом году сократила импорт газа до минимума с пандемийного 2020 г.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Турция в 2023 году импортировала 50,484 млрд куб. м газа, что является минимальным показателем за последние три года, с пандемийного 2020-го, сообщает Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK). В 2022 году республика получила 54,662 млрд куб. м, в 2021 - 58,704 млрд куб. м.

По отношению к 2022 году суммарный импорт снизился на 8%.

Импорт СПГ сократился на 6% - до 14,27 млрд куб. м; поставки трубопроводного газа уменьшились на 8% - до 36,213 млрд куб. м.

Потребление газа в стране чутко реагирует на уровень цен. К концу года, по мере снижения котировок, импорт газа начал восстанавливаться.

Прием российского газа по отношению к 2022 году практически не изменился (-1%) и составил 21,34 млрд куб. м. Помимо трубопроводных поставок в статистике нашли отражение разовые партии СПГ, пришедшие напрямую из России. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Также в данных нашли отображение спотовые партии СПГ, перегруженные в некоторых странах-покупателях, происхождение которых не указывается (в 2023 году такими грузоотправителями были Франция, Бельгия, Бразилия). Сама республика тоже развивает опыт торговли СПГ: в таможенной статистике Китая за 2023 год отражена поставка одного танкера, перегруженного в Турции.

Поставки газа из Азербайджана выросли на 18% - до 10,257 млрд куб. м, отгрузки СПГ из Алжира выросли на 14% - до 6 млрд куб. м.

Поставки из Ирана упали на 42% - до 5,4 млрд куб. м. за полный июль и сентябрь поставок не было вовсе, в июне, августе и октябре поставки были намного ниже привычного уровня.

В 2023 году, в год столетия образования Турецкой Республики, в стране было запущено в работу глубоководное черноморское месторождение "Сакарья". Добыча газа на этом месторождении заметно сказывается на национальной производственной статистике. Пока "Сакарья" дает стране в месяц газа примерно столько же, сколько один танкер СПГ.

Погода в регионе в начале года была прохладной, что стимулировало расход газа на отопление, лето было жарким (что стимулировало расход энергии на кондиционирование). Однако осень и зима оказались теплее климатической нормы, что помогало экономить топливо.