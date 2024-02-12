США приветствуют шаги ЕС, направленные на помощь Украины за счет доходов от активов ЦБ РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США приветствуют принятие Советом ЕС постановления о возможном использовании доходов от замороженных российских активов, сообщил в понедельник представитель госдепа Мэттью Миллер.

"Мы радуемся любым мерам, которые ЕС может принять для использования российских активов для Украины", - сказал Миллер, отвечая на вопрос журналиста о том, как США относятся к принятому в Совете ЕС соответствующему решению.

Он подчеркнул, что Вашингтон продолжает обсуждать с партнерами, какие еще меры можно принять в этом направлении в рамках соответствующих правовых систем.

"Мы продолжаем вести активное взаимодействие с нашими союзниками и партнерами, в том числе с G7, по поводу того, какие дополнительные шаги возможны в рамках соответствующих правовых норм и международного законодательства", - добавил представитель госдепа.

Ранее в понедельник Совет ЕС объявил о принятом решении, разъясняющем обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, владеющих активами и резервами ЦБ РФ, которые были заморожены вследствие ограничительных мер Брюсселя.

"Это постановление открывает путь Совету к принятию решения о возможном установлении финансового взноса в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли, для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", - сказано в документе.

В коммюнике совета указывается, что "ЕС в координации с международными партнерами решил запретить любые операции, связанные с управлением резервами, а также активами ЦБ РФ".

В частности, совет постановил, что "центральные депозитарии, владеющие активами ЦБ РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные остатки денежных средств, накопленные в результате ограничительных мер ЕС, а также должны хранить соответствующие доходы отдельно".

В Брюсселе сообщают, что этот финансовый вклад может быть направлен через бюджет ЕС в фонд для Украины, по которому Совет ЕС и Европейский парламент достигли предварительного соглашения 6 февраля 2024 года.

В своем заявлении от 6 декабря 2023 года лидеры "Большой семерки" подтвердили, что будут добиваться направления чрезвычайных доходов, принадлежащих частным организациям и полученных непосредственно от обездвиженных суверенных активов России, на поддержку Украины.

Около 260 млрд евро активов Центрального банка России было иммобилизовано в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии, из них более двух третей - в ЕС.

Предполагается, что после разработки совместно с партнерами по G7 механизма по изъятию чрезвычайных доходов от российских активов, Брюссель мог бы реализовать отложенные средства в интересах Киева.