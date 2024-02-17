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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Главы МИД G7 пообещали удерживать замороженными активы РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД G7 не намерены отменять заморозку активов РФ и продолжат обсуждение того, как эти активы можно было бы использовать, говорится в совместном заявлении, опубликованном в субботу на сайте МИД Италии.

В документе подчеркивается намерение "сохранять в замороженном состоянии активы России до тех пор, пока она не возместит ущерб (Украине - ИФ)".

"Страны G7 продолжат изучать все возможные варианты, способные помочь Украине получить компенсацию от России. Эти варианты не должны нарушать международное право и национальные законодательства", - говорится в заявлении.

G7
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