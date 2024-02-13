Двое армянских военных погибли после обстрела с территории Азербайджана

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих ВС Армении погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана утром во вторник, заявили в армянском оборонном ведомстве.

"В результате открытого со стороны ВС Азербайджана огня в направлении Неркин Ханд (Сюникская область на юге Армении - ИФ) двое военнослужащих ВС Армении погибли. Есть раненые", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

Ранее ведомство сообщило, что 13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд.

Министерство обороны Азербайджана сообщило во вторник, что подразделения ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в товузском направлении границы.

"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района", - говорится в сообщении.

В Минобороны Армении опровергли заявление Баку об обстрелах с армянской стороны азербайджанских позиций в северо-восточной части пограничной зоны.

"Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 12 февраля в период с 20:50 до 23:40 подразделения ВС Республики Армения якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в северо-восточной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе ведомства.