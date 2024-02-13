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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Госпогранслужба Азербайджана сообщила о проведении операции "Возмездие"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба Азербайджана сообщила о проведении операции "Возмездие" в ответ на действия армянских военных на границе 12 февраля.

"Подразделения Госпогранслужбы 13 февраля провели операцию "Возмездия" в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, откуда вчера были обстреляны наши солдаты, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены", - говорится в сообщении погранслужбы.

В ведомстве возложили полную ответственность за произошедшее на военно-политическое руководство Армении.

Ранее во вторник Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении накануне вечером подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных в товузском направлении границы. В Минобороны Армении заявили, что это утверждение не соответствует действительности, обстрела не было.

Позднее Минобороны Армении сообщило, что двое армянских военных погибли в результате обстрела со стороны Азербайджана утром во вторник.

Азербайджан Госпогранслужба Минобороны Армения
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