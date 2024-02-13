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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Пекин раскритиковал идею санкций ЕС против ряда работающих с РФ компаний КНР

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Пекин выразил решительный протест в связи с предложением ЕС о введении торговых ограничений в отношении трех китайских компаний, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на МИД Китая.

"Китай решительно выступает против незаконных санкций (...) против КНР, вызванных сотрудничеством Китая с Россией", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что Пекин готов принять меры, чтобы защитить права и интересы своих компаний.

Ранее Bloomberg сообщал, что в ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии, Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие РФ в связи с ситуацией на Украине.

Bloomberg напоминает, что в ЕС ранее предлагали включить в черные списки несколько китайских компаний, но эта инициатива не прошла. Данный вопрос является крайне непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

ЕС Китай Украина
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