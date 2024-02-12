ЕС предложил торговые ограничения против компаний Китая, Турции и Индии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС выдвинули предложения запретить фирмам Евросоюза торговать с рядом компаний КНР, Турции, Индии, Сербии под предлогом того, что они оказывают содействие РФ в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект этой инициативы.

"ЕС предложил торговые ограничения в отношении примерно двух десятков фирм, включая три в материковом Китае, по обвинению в их поддержке усилий России на Украине. В случае одобрения данных мер это будет первый случай, когда ЕС введет ограничения против компаний в материковом Китае из-за ситуации с РФ и Украиной", - информирует агентство.

"Согласно проекту предложения, в список также включили компании из Гонконга, Сербии, Индии и Турции", - отмечает Bloomberg.

В списках – по одной компании из Индии, Шри-Ланки, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, а также одна гонконгская компания.

Агентство напоминает, что в ЕС ранее предлагали включить в "черные списки" несколько китайских компаний, но инициатива не прошла. Данный вопрос является крайне непростым для ЕС, одним из основных торговых партнеров которого остается Китай.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы сообщал, что в Евросоюзе предлагают в рамках готовящегося 13-го пакета антироссийских мер ввести санкции в отношении около 55 компаний и более 60 физических лиц. Меры коснутся структур, "которые участвуют в производстве вооружений и поставке важных технологий и электроники, которые используют российские оборонные компании". Помимо этого, в Брюсселе предлагают ввести меры в отношении судоходных компаний, которые, по утверждению ЕС, занимаются перевозкой боеприпасов.

Всего ЕС ввел санкции против более чем 620 компаний, почти все из которых базируются в России, уточняет Bloomberg.

Для принятия новых санкций необходима поддержка всех стран-членов. При этом некоторые государства ЕС призывают блок добавить к планируемым санкциям новые экономические ограничения.