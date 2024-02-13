Франция ввела санкции против 28 израильских поселенцев

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Франция приняла санкции в отношении 28 израильских поселенцев-экстремистов, которых она обвиняет в применении насилия к палестинским гражданским лицам на Западном берегу реки Иордан.

"Эти меры вводятся, так как в последние месяцы возросло насилие, применяемое поселенцами в отношении палестинского населения. Франция подтверждает свое твердое осуждение этого недопустимого насилия", - говорится в коммюнике французского МИД, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

В документе говорится, что израильские власти обязаны положить этому конец и наказать виновных.

Министерство иностранных дел пояснило, что 28 израильтянам, на которых распространяются санкции, запрещен въезд на французскую территорию.

"Франция также выступает за принятие на европейском уровне санкций против этих поселенцев, проявляющих насилие. Мы работаем в этом направлении с нашими европейскими партнерами", - сказано в коммюнике.

В нем также обращается внимание на то, что поселенческая политика незаконна по международному праву и должна быть прекращена. По мнению Парижа, продолжение такой политики "несовместимо с созданием жизнеспособного палестинского государства, что является единственным решением для того, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить рядом друг с другом в мире и безопасности".