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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Водители Uber, Lyft и DoorDash проведут забастовки в День святого Валентина

Водители Uber, Lyft и DoorDash проведут забастовки в День святого Валентина
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Водители американских сервисов заказа такси и доставки Uber Technologies, Lyft Inc. и DoorDash проведут забастовки в День святого Валентина (14 февраля) из-за недовольства оплатой и другими условиями труда, сообщает во вторник RTTNews.

Коалиция Justice For App Workers, в которой состоят более 100 тыс. водителей, планирует акции протеста в аэропортах.

"Нам надоело работать по 80 часов в неделю только для того, чтобы свести концы с концами, надоело постоянно беспокоиться за свою безопасность и волноваться, что тебя могут деактивировать нажатием кнопки, - говорится в заявлении объединения. - В разных уголках страны - в Остине, Чикаго, Хартфорде, Майами, Ньюарке, Орландо, Филадельфии, Питтсбурге, Род-Айленде и Тампе - 14 февраля мы не будем совершать поездок в аэропорты и из них".

Представители другой отраслевой ассоциации - Rideshare Drivers United - в среду отключат свои приложения в знак протеста против значительного снижения оплаты труда этой зимой.

Водители давно жалуются, что агрегаторы берут слишком высокие комиссии, пишет RTTNews.

Большинство американских федеральных законов и законов штатов в сфере труда, устанавливающих минимальный размер зарплат и сверхурочных выплат, не распространяются на таких работников, поскольку они считаются независимыми подрядчиками.

DoorDash Lyft Uber США
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