Сервис заказа такси Lyft ждет роста заказов на 15% в год в 2024-27 годах.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. представил финансовые прогнозы на 2027 год в преддверии встречи с инвесторами.

Среднегодовые темпы роста объема заказов в одноименном приложении составят примерно 15% в период с 2024 по 2027 года, ожидают в компании.

В первом квартале 2024 года совокупный объем заказов в приложении Lyft вырос на 21%, до $3,7 млрд.

Lyft также ожидает, что рентабельность по EBITDA в 2027 году составит 4%.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому во втором квартале этого года объем заказов увеличится до $4-4,1 млрд.

Акции Lyft дорожают на 9,4% в начале торгов в четверг. С начала года капитализация компании увеличилась на 13,3%, до $6,27 млрд.