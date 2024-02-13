Боррель пообещал поддерживать Армению и армян, покинувших Карабах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ЕС намерен и далее содействовать нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также поддерживать армян, покинувших Карабах, сообщил во вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"ЕС поддерживает усилия, направленные на установление устойчивого и долгосрочного мира, который основан на признании суверенитета, границ и территориальной целостности", - сказал он, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По его словам, ЕС продолжит оказывать поддержку жителям Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть свои дома: "Мы продолжим поддерживать армян, перемещенных из Нагорного Карабаха. Мы продолжим поддерживать Армению в среднесрочной и долгосрочной перспективе, интеграцию беженцев в общество и экономику".