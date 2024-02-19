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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Эрдоган призвал Армению и Азербайджан воспользоваться "окном возможностей" для мира

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что необходимо воспользоваться "историческим окном" возможностей для установления долгосрочного мира на Южном Кавказе. Он заявил об этом в Анкаре после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Подписание соглашения о долгосрочном мире между Азербайджаном и Арменией, безусловно, станет источником надежды для мира и стабильности как в регионе, так и во всем мире", - сказал Эрдоган.

По его словам, после решения карабахского вопроса "сформировалось историческое окно для долгосрочного мира в регионе". "Очень важно воспользоваться им и не дать ему закрыться", - сказал он и призвал Армению рассматривать мирный процесс с Азербайджаном сквозь призму долгосрочной стратегической перспективы.

"Третьи стороны должны вносить посильный конструктивный вклад в данный процесс, а не пытаться его отравить", - подчеркнул турецкий лидер.

Азербайджан Реджеп Тайип Эрдоган Турция Армения Ильхам Алиев Южный Кавказ
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