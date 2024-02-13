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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Премьер Эстонии назвала запугиванием объявление ее в розыск властями РФ

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассматривает объявление Российской Федерацией ее в розыск как тактику запугивания.

"В действиях Российской Федерации нет ничего удивительного, это их обычная тактика запугивания. Мы продолжим предыдущие шаги - поддержку Украины, усиление европейской обороны, борьбу с российской пропагандой", - заявила она в распространенном во вторник комментарии для СМИ.

По ее словам, Россия рассчитывает, что "фиктивный ордер на арест поможет заставить Эстонию замолчать".

"Я не буду молчать, я продолжу решительно поддерживать Украину и выступать за усиление европейской обороны", - сказала Каллас.

На протяжении всей истории Россия скрывала свои репрессии, считает Каллас. "В истории моей семьи КГБ уже выдавал один раз ордер на арест", - сказала она.

Как сообщалось, министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против премьер-министра Эстонии, а также в отношении государственного секретаря страны Таймара Петеркопа. МВД объявило их в розыск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, эти люди ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и "предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране".

Дмитрий Песков Кая Каллас Украина Эстония
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