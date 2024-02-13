Каллас объявили в розыск за "надругательство над исторической памятью"

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск высокопоставленных чиновников Эстонии и Литвы, поскольку они ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и предпринимают враждебные действия по отношению к России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, почему МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, госсекретаря Эстонии Таймара Петеркоп и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса.

"Потому что это люди, которые ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью, и это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти, и к нашей стране", - объяснил Песков.