"Хезболла" недовольна идеями Запада по ситуации на границе Ливана и Израиля

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что предложения западных стран по стабилизации ситуации на границе Ливана и Израиля пока что служат интересам лишь израильской стороны.

"Инициативы западных делегаций можно описать как просьбу к нам платить авансом в обмен на пустые обещания", - приводит "Аль-Арабийя" слова Насраллы из телевизионного обращения.

Телеканал напоминает, что ранее стало известно о предложении Франции, согласно которому "Хезболле" следует отвести свои силы от границы с Израилем, а их позиции займет ливанская армия. Также "Хезболла" должна ликвидировать свои аванпосты в пограничной зоне. Во вторник неназванный представитель израильских властей сообщил The Times of Israel, что Израиль не получал подобного французского предложения.

Насралла подчеркнул, что "Хезболла" не прекратит удары по Израилю вплоть до прекращения огня в секторе Газа. В ответ на заявления израильских официальных лиц о возможности полномасштабной операции в Ливане Насралла отметил, что "Хезболла" "может создать такую обстановку", что перемещенными лицами с севера Израиля станут не 100 тыс. человек, как сейчас, а 2 млн.

Также глава "Хезболлы" в связи с ударами Израиля по ливанской территории призвал бойцов движения и мирных жителей избегать использования сотовых телефонов, чтобы "не облегчать работу израильской разведке". Он посоветовал отключить камеры наблюдения, подсоединенные к интернету.

Тем временем, по данным портал Ynet, израильские истребители и артиллерия вновь нанесли удары по ряду целей "Хезболлы" на юге Ливана, включая наблюдательные посты.

Международное внимание продолжают привлекать планы Израиля наступать на Рафах на юге сектора Газа, где могли скопиться до 1,5 млн палестинцев, бежавших от боевых действий. Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая должна посетить Израиль в среду, заявила о обеспокоенности в связи с этими планами. Она отметила, что Израиль имеет права защищаться от терроризма, но это не означает изгнания населения. В свой черед глава МИД Италии Антонио Таяни назвал реакцию Израиля на нападение группировки ХАМАС 7 октября 2023 года чрезмерной и отметил, что ее жертвами стали слишком много палестинцев. В то же время он не согласился с заявлениями, что действия Израиля в анклаве можно расценить как геноцид.

Позиция Эрдогана и Лиги арабских государств

Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров мировых держав разобраться с корнем проблем в регионе и добиться создания независимого палестинского государства в границах на июнь 1967 года. "Без независимого государства палестинцев мы никогда не сможем найти временного решения проблемы", - сказал Эрдоган.

По его словам, кризис в Газе - пример того, что происходит, когда важнейшие проблемы остаются без решения. Он также призвал поддержать работу Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР), заявив, что оно "источник жизненных сил" для 6 млн человек на палестинских территориях, в Иордании, Сирии и Ливане.

В ходе той же конференции генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что изгнание палестинцев приведет к конфронтации "на следующую тысячу лет". Он сказал, что США и другим западным странам нужно призвать Израиль прекратить атаки и способствовать прекращению огня в Газе, иначе Ближний Восток ожидает "взрыв" насилия. При этом он пояснил, что сценарий с появлением палестинского государства будет реализуем лишь при ликвидации Израилем "незаконных поселений на палестинской земле". Он добавил, что нынешняя политика израильского правительства ставит под угрозу мирные договора Израиля с соседями, особенно с Иорданией и Египтом.

Реакция Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам

На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха перед наступлением на силы группировки ХАМАС в этом городе. Но представитель БАПОР Джульетта Тоума заявила, что агентство не проинформировано о каком-либо израильском плане. "Куда можно эвакуировать людей, если безопасных мест в секторе Газа нет, его север разрушен, наполнен неразорвавшимися боеприпасами, он по сути непригоден для жилья", - сказала она, отметив, что БАПОР не будет участвовать в насильственном перемещении населения.

Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини во вторник вновь заявил о недопустимости прекращения работы агентства, отметив, что такое развитие событий затруднило бы реагирование на кризис в секторе Газа. Он отметил, что БАПОР сыграет важную роль и в урегулировании региональной ситуации после конфликта. Также Лаззарини заявил о тревоге из-за планов Израиля в отношении Рафаха. "Вопрос в том, куда пойти гражданским лицам? В Рафахе сейчас абсолютно нет безопасных мест", - резюмировал он.

В январе Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. В агентстве после этого заявили, что начали расследование в отношении нескольких сотрудников. Во вторник постпред Израиля в Женеве Мейрав Эйлон Шахар заявила, что мандату на проверку неправомерной деятельности БАПОР не хватает конкретного содержания. Однако она заверила, что Израиль будет сотрудничать со следователями.

Нападения хуситов и ответные атаки

Как сообщалось, события в секторе Газа привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Во вторник лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси заявил, что за неделю через Аденский залив не прошло ни одного судно, связанного с Израилем. "Это настоящая победа", - приводит его слова Ynet. Вместе с тем телевидение мятежников передавало, что во вторник США и Британия нанесли новые удары возле йеменского порта Ходейда на Красном море.

Между тем издающееся в ОАЭ издание The National приводит мнения аналитиков, согласно которым уверенности в эффективности ударов США и Британии по хуситам нет; трудно узнать, насколько сильный ущерб нанесен арсеналу мятежников. Отмечается, что вооружения мятежников очень мобильны, их легко спрятать, а для обнаружения нужно вести тщательнейшую разведку и слежение. К тому же мятежники получили богатый опыт с укрыванием своих ракет за годы войны с коалицией, возглавляемых Саудовской Аравией и ОАЭ.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября выросло до 28 тыс. 743 человек, раненых - до 68 тыс. 146. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населением и среди членов палестинских вооруженных группировок.