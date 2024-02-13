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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

ЮАР просит суд ООН изучить ситуацию с военными планами Израиля по поводу Рафаха

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Правительство ЮАР обратилось в Международный суд ООН с просьбой рассмотреть вопрос о принятии мер по предотвращению нарушения прав палестинцев в секторе Газа в связи с планами Израиля усилить военные операции в городе Рафах в секторе Газа.

"Правительство направило в Международный суд ООН срочный запрос на рассмотрение вопроса о том, требует ли объявленное Израилем решение о расширении военных операций на Рафах того, (...) чтобы суд использовал свои полномочия с целью предотвратить дальнейшее неминуемое нарушение прав палестинцев в секторе Газа", - говорится в заявлении на сайте президента ЮАР Сирила Рамафосы.

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Отмечается, что запрос был подан накануне. В нем говорится, что власти ЮАР "серьезно обеспокоены тем, что беспрецедентное военное наступление в Рафахе (...) уже привело и приведет к дальнейшим крупномасштабным убийствам, ущербу и разрушениям".

"Это было бы серьезным и непоправимым нарушением как Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, так и постановления суда от 26 января 2024 года", - подчеркивается в документе.

26 января Международный суд ООН постановил, что израильская сторона должна принять меры для защиты палестинцев в Газе.

В понедельник израильские военные провели рейд в Рафахе и под огнем вызволили двух заложников из тщательно охраняемого дома. Однако, по утверждениям местных властей, авиаудары Израиля, под прикрытием которых проходила операция, привели к гибели не менее 67 палестинцев.

На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха в секторе Газа перед наступлением на силы группировки ХАМАС в этом городе.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Международный суд ООН Израиль ЮАР Рафах
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