Военные РФ заявили о ракетном ударе Израиля по аэропорту Найраб в Сирии

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Два истребителя ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по международному аэропорту Найраб в сирийской провинции Алеппо, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, удар был нанесен с территории Ливана. В результате ранения получили три гражданских сотрудника аэропорта.

Кулить также сообщил, что в районе населенного пункта Руайха в провинции Идлиб в результате сброса самодельного взрывного устройства с беспилотного летательного аппарата, запущенного террористами из района Мгара, ранения получили трое сирийских военнослужащих.

Кроме того, в провинции Латакия в результате сбросов самодельных взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов, запущенных террористами, в районе населенных пунктов Кара-Галия и Бейт-Лукман ранения получили девять сирийских военнослужащих.

"В провинции Латакия в результате минометного обстрела со стороны террористов из района Караманли по позициям сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Чукруран погиб один сирийский военнослужащий", -сказал контр-адмирал.

Всего, сообщил он, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 11 обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена в РФ): в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Идлиб - три обстрела, в провинции Латакия - пять обстрелов.

За сутки со стороны авиация возглавляемой США коалиции зафиксировано три случая нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, сообщил Кулить.