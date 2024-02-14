Что случилось этой ночью: среда, 14 февраля

В США объявили импичмент главе МВБ Алехандро Майоркасу, обманувшего дольщиков россиянина экстрадировали из Бахрейна, пожар в многоэтажке в Анапе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Палата представителей США поддержала резолюцию об импичменте министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу. "За" проголосовали 214 законодателей, 213 выступили против.

- В Анапе загорелась мансарда 11-этажного жилого дома. Крыша частично обрушилась, огонь перешел на квартиры. Из дома эвакуировали 440 жильцов, в том числе 112 детей. В настоящее время огонь потушен.

- В Совбезе РФ выразили обеспокоенность сохранностью ядерного оружия США из-за госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. "По сути, ядерный щит США дал трещину", - заявил замсекретаря Совбеза Михаил Попов.

- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о телефонном разговоре с американцем Полом Уиланом, осужденным в РФ за шпионаж. Блинкен подчеркнул, что США прилагают активные усилия, чтобы вернуть Уилана домой.

- Два истребителя ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами по аэропорту Найраб в Алеппо. В результате ранены трое гражданских сотрудников авиаузла.

- Россиянина Джамиля Темирханова, обвиняемого в обмане дольщиков, экстрадировали в РФ из Бахрейна. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.