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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Запуск американского посадочного модуля к Луне перенесен на сутки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Из-за технической проблемы запуск автоматической межпланетной станции Nova-C техасской компании Intuitive Machines к Луне, планировавшийся в среду, перенесен на сутки, сообщила SpaceX.

"Сегодняшняя попытка отменяется в связи с нештатной температурой метана перед заправкой", - говорится в сообщении.

Теперь запуск Nova-C IM-1 предполагается осуществить в четверг в 01:05 по времени Восточного побережья США (в 09:05 по Москве) с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Прилунение аппарата планируется в районе кратера Малаперт А в 300 км от Южного полюса естественного спутника Земли. Посадочный модуль должен проработать на Луне 14 дней.

Миссия, стоимость которой оценивается в 118 млн долларов, осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

NASA SpaceX США Nova-C Intuitive Machines Луна
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