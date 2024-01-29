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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

США планируют 14 февраля запустить к Луне новый посадочный модуль

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Запуск к Луне американского посадочного аппарата Nova-C техасской компании Intuitive Machines в рамках контракта с NASA планируется осуществить 14 февраля, сообщило специализированное издание Rocket Launch.

Ранее компания предварительно уже сообщала, что лунный посадочный модуль отправится к естественному спутнику Земли в середине февраля.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Модуль Nova-C, созданный компанией Intuitive Machines, в конце февраля должен будет совершить посадку в 300 км от Южного полюса Луны.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В случае успешной миссии Nova-C станет первым коммерческим лунным посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну за более чем 50 лет.

В январе аналогичная миссия компании Astrobotic Technology окончилась неудачей. Американский частный лунный посадочный модуль Peregrine из-за выхода из строя двигательной системы не смог осуществить посадку на поверхность естественного спутника Земли. Аппарат, пробывший в космосе 10 дней, в результате был направлен к Земле и 18 января сгорел при вхождении в плотные слои атмосферы.

NASA США Луна
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