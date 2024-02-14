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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Shell оценила рынок СПГ 2023 года в 404 млн тонн и ухудшила прогноз до 2040 года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Оборот глобальной торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2023 году прибавил 7 млн тонн (менее 2%) и достиг 404 млн тонн после 397 млн тонн в 2022 году, сообщается в ежегодном обзоре компании Shell LNG Outlook 2024.

Около 86 млн тонн экспортировали США (стали крупнейшим экспортером СПГ, год назад занимали третье место), примерно по 80 млн тонн – Австралия и Катар, затем идут Россия и Малайзия.

Китай, по оценке Shell, увеличил спрос на 7,9 млн тонн и стал снова крупнейшим импортером СПГ. Япония спрос сократила на 6 млн тонн.

Европа импортировала более 120 млн т СПГ, утверждает Shell. Между тем, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, в 2023 году использование газа с терминалов СПГ составило 131 млн куб. м или около 100 млн тонн СПГ.

Аналитики Shell продолжили ухудшать оценки долгосрочного спроса на СПГ в мире. Теперь они приводят оценку 625-685 млн тонн в 2040 году. Год назад "вилка" была 650-700 млн тонн, а два года назад – более 700 млн тонн.

Shell СПГ
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