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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

В Катаре прогнозируют появление спроса на новые СПГ-проекты после 2030 года

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Спрос на природный газ продолжит расти, и после 2030 года миру потребуются новые СПГ-проекты, заявил на Катарском экономическом форуме министр энергетики Катара Саад аль-Кааби. Об этом сообщает Bloomberg.

Королевство продолжает реализацию плана расширения мощностей для производства СПГ общей стоимостью в несколько миллиардов долларов и может рассмотреть создание дополнительных объектов, сказал он.

"В случае нормальных темпов экономического роста в будущем мы увидим, что объемы спроса и предложения сравняются и нам понадобится новый этап разработки газа в 2030-х годах, - сказал аль-Кааби. - Я не думаю, что газ исчезнет (с рынка - ИФ) в обозримом будущем".

Отраслевые эксперты опасаются, что рынок СПГ столкнется с избытком предложения позднее в этом десятилетии с учетом волны запуска новых проектов в этой сфере с 2026 года.

Катар планирует увеличить мощности для производства СПГ к 2027 году до 126 млн тонн в год с нынешних 77 млн тонн в год, а к концу 2030 года - до 142 млн т/г.

Аль-Кааби полагает, что, несмотря на расширение производственных мощностей, глобальные поставки СПГ будут недостаточны, учитывая вероятный рост спроса в условиях экономического подъема и увеличения численности населения.

Катар СПГ Саад аль-Кааби Минэнерго
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