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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Генсек НАТО надеется на одобрение Конгрессом США дальнейшей помощи Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что члены Палаты представителей США смогут найти способ утвердить запрос на выделение дополнительных средств на военную помощь Украине. Он заявил об этом на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран НАТО.

"Я приветствую решение Сената США по пакету помощи Украине и надеюсь, что Палата представителей также сможет найти способ, чтобы обеспечить получение Украиной в дальнейшем значительной военной поддержки", - сказал он.

Ранее на этой неделе Сенат США проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон исключил незамедлительное вынесение на голосование законопроекта Сената об иностранной помощи, заявив, что сосредоточен на предотвращении закрытия правительства (шатдауна) в начале марта.

Йенс Столтенберг Палата представителей НАТО США Сенат Украина Майк Джонсон
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