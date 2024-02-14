Спикер Палаты представителей заявил, что не поддастся давлению в вопросе о помощи Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США не поддастся давлению Сената, добивающегося принятия законопроекта о финансовой помощи другим странам, в частности, Украине, заявил на пресс-конференции спикер палаты Майк Джонсон.

"Палату представителей под руководством республиканцев не прижмут, не заставят принять законопроект об иностранной помощи, против которого выступило большинство сенаторов-республиканцев. Этот законопроект не делает ничего для защиты нашей границы", - сказал он.

По его словам, настало время подумать "о нуждах американцев".

"Поэтому руководство палаты продолжит свою деятельность в первую очередь с учетом американских интересов", - добавил он.

Накануне Сенат принял законопроект о дополнительных оборонных расходах на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Украины и около $14 млрд для Израиля.

Теперь документ поступает на рассмотрение Палаты представителей, где ранее выражали скептическое к нему отношение. В январе американские СМИ сообщали, что многие республиканцы в Палате довольно холодно относятся к идее выделения крупных средств для Украины; нет гарантий, что они согласятся утвердить помощь Киеву без одновременного решения по миграционной проблеме.

В ночь на 13 февраля Джонсон предупредил, что может даже не вынести на рассмотрение подготовленный Сенатом законопроект.

Поддержанный сенаторами вариант законопроекта предусматривает выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на другие гуманитарные нужды. При этом в нынешнем законопроекте, в отличие от предыдущей версии, не содержится пунктов об усилении охраны южной границы США.

Ранее в Сенате заблокировали компромиссный двухпартийный законопроект по безопасности границ и иностранной финансовой помощи, против него проголосовали 50 сенаторов.

Президент США Джо Байден ранее призывал Сенат проголосовать за изначальный законопроект, отмечая, что не хочет дробить его и вести дискуссии по защите границы и помощи Украине и Израилю отдельно друг от друга.