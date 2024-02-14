Конгрессмены заявили о серьезной угрозе национальной безопасности США

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке проинформировал всех членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности". Об этом в соцсети сообщил председатель комитета Майк Тернер, не уточнив, в чем именно заключается угроза и от кого она исходит.

Тернер добавил, что обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой "рассекретить всю информацию об этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и союзники Вашингтона могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования на эту угрозу".

NBC News отмечает, что в среду днем члены Палаты представителей начали заходить и выходить из строго охраняемой комнаты в подвале Капитолия, известной как Центр конфиденциальной информации (SCIF), где законодателям передается наиболее секретная информация.

Два источника, а также неназванный представитель властей США заявили CNN, что проблема связана с Россией. По словам одного источника, знакомого с разведданными, "речь об очень тревожной и дестабилизирующей" возможности, имеющейся в распоряжении России, и о которой стало известно недавно.

Советник президент США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что еще до заявлений Тернера он обратился к ведущим конгрессменам из комитетов в сфере безопасности по поводу "серьезной угрозы национальной безопасности". Он пояснил, что соответствующий брифинг был запланирован на четверг, и выразил удивление, что Тернер выступил до него. Салливан также отказался уточнить суть угрозы: "Сейчас я не в том положении, чтобы озвучивать что-либо еще с трибуны".