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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Новая угроза безопасности США связана с российским противоспутниковым оружием

Байден распорядился вести прямые контакты с Москвой по этому вопросу

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В Белом доме заявили, что угроза американской национальной безопасности, о которой сообщалось накануне, связана с созданием Россией противоспутникового оружия.

"Я могу подтвердить, что эта угроза связана с противоспутниковым оружием, которое разрабатывает Россия", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Хоть намерения России получить такую возможность и вызывают тревогу, нет прямой угрозы безопасности кого-либо. Мы не говорим об оружии, которое можно использовать для нападения на людей или которое может повлечь за собой разрушения на Земле", - подчеркнул Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден распорядился о начале дипломатических контактов с Москвой по этому вопросу.

"Байден отдал распоряжение о дальнейших действиях - дополнительных брифингах для лидеров Конгресса, прямом контакте с Россией по дипломатической линии, а также с нашими союзники и партнерами, и другими странами мира", - сказал представитель Совета нацбезопасности США.

Накануне постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности".

Позднее ABC News со ссылкой на источники сообщал, что Соединенные Штаты получили информацию о том, что Россия якобы намерена разместить в космосе ядерное оружие.

"Двое источников, знакомых с обсуждениями в Капитолии, сообщили, что разведданные имеют отношение к намерению России разместить в космосе ядерное вооружение", - проинформировал телеканал.

По словам собеседников ABC News, речь идет не о его потенциальном применении против целей на Земле, а "скорее о его возможном использовании против спутников". Один из источников отметил, что это "весьма тревожные" сообщения.

При этом также в среду спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны. Он не стал раскрывать подробности возможной угрозы, отметив, что "не имеет права разглашать секретную информацию".

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США, распространяя информацию об угрозе от России, пытаются всеми правдами и неправдами надавить на Конгресс, чтобы добиться выделения средств на дальнейшее противостояние с Москвой.

США Белый дом Джон Кирби Россия
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