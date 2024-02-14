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Минздрав заявил, что РФ может экспортировать генетические технологии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Россия в перспективе могла бы стать экспортером технологий, связанных с генетикой, иммунологией и биоинформатикой, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Ученые поделились своими мыслями, предложили ряд в том числе таких конкурентных направлений, которые могут создать для отрасли производства медицинской промышленности дополнительные сектора, где государство, может экспортировать эти технологии. (...) Это технологии, связанные с генетикой, это направления, связанные с иммунологией, биоинформатикой, цифровизацией", - сказал Мурашко журналистам на площадке Форума будущих технологий после встречи президента РФ Владимира Путина с учеными.

Он отметил, что сегодня уже есть продукты, которые активно экспортируются зарубеж. "Это и лекарственные препараты, и медицинские изделия. А самый яркий такой пример - это вакцина "Спутник V", которая поставлялась практически в 70 государств. Поскольку наши ученые вдохновлены успехами, которые были достигнуты, то сегодня они с таким большим энтузиазмом воспринимают новые перспективы, поддержку которым создает государство", - добавил министр.

По его словам, в ходе встречи с учеными президент среди прочего интересовался направлениями развития фундаментальной науки, прикладной, и выслушал те современные направления, которые заслуживают особого внимания относительно поддержки государства.

Михаил Мурашко Минздрав
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