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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Минобрнауки поручено создать национальную базу генетической информации

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Министерству науки и высшего образования поручено до 1 сентября 2025 года создать и ввести в эксплуатацию национальную базу генетической информации, говорится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"Министерству науки и высшего образования РФ до 1 сентября 2025 года обеспечить создание и ввод в эксплуатацию государственной информационной системы в области генетической информации "Национальная база генетической информации", - говорится в документе.

В конце 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о правовых основах функционирования государственной информационной системы "Национальная база генетической информации". Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

В законе определяется цель создания системы - "обеспечение национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, суверенитета в сфере хранения и использования генетических данных, а также обеспечения обмена содержащейся в ней информацией между федеральными государственными органами, государственными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления и обладателями генетических данных при их взаимодействии в рамках осуществления генно-инженерной деятельности".

Минобрнауки Владимир Путин Правительство
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