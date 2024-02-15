В Конгрессе заявили, что американцам не надо тревожиться по поводу нацбезопасности

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в среду призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны, сообщает The Hill.

"Я видел заявление председателя (спецкомитета палаты представителей США по разведке Майка - ИФ) Тернера по этому вопросу, и я хочу заверить американский народ, что нет необходимости в общественной тревоге", - приводит издание слова Джонсона.

Спикер палаты представителей не стал раскрывать подробности возможной угрозы, отметив, что он "не имеет права разглашать секретную информацию".

Он добавил, что в четверг планирует обсудить этот вопрос на встрече с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном, лидером меньшинства в палате представителей Хакимом Джеффрисом, председателем Постоянного специального комитета палаты представителей США по разведке Майком Тернером.

Кроме того, журналист Fox News Джеки Генрих в прямом эфире телеканала со ссылкой на источники заявила, что угроза "связана с космосом", однако она не прямая.

"Источники подтвердили, что угроза связана с космосом. (...) Другие источники сообщили, что в Капитолии информировали о том, что это связано с новыми возможностями России. Это потенциально весьма серьезная ситуация, но угроза не является прямой", - сказала она.

Ранее в среду постоянный специальный комитет палаты представителей США по разведке проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности", заявил председатель комитета Тернер, не уточнив, в чем именно заключается угроза и от кого она исходит.

Более того, Тернер обратился к президенту США с просьбой "рассекретить всю информацию об этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и союзники Вашингтона могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования на эту угрозу".

NBC News отмечает, что в среду днем члены палаты представителей начали заходить и выходить из строго охраняемой комнаты в подвале Капитолия, известной как Центр конфиденциальной информации (SCIF), где законодателям передается наиболее секретная информация.

Между тем два источника, а также неназванный представитель властей США заявили CNN, что проблема связана с Россией. По словам одного источника, знакомого с разведданными, "речь об очень тревожной и дестабилизирующей" возможности, имеющейся в распоряжении РФ, и о которой стало известно недавно.

В свою очередь советник президента Салливан заявил, что еще до заявлений Тернера он обратился к ведущим конгрессменам из комитетов в сфере безопасности по поводу "серьезной угрозы национальной безопасности". Он пояснил, что соответствующий брифинг был запланирован на четверг, и выразил удивление, что Тернер выступил до него.

Однако Салливан отказался уточнить суть угрозы.