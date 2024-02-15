В США полагают, что РФ хочет разместить в космосе ядерное оружие

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США получили информацию о том, что Россия якобы намерена разместить в космосе ядерное оружие, сообщает ABC News со ссылкой на источники.

"Двое источников, знакомых с обсуждениями в Капитолии, сообщили, что разведданные имеют отношение к намерению России разместить в космосе ядерное вооружение", - информирует телеканал.

По словам собеседников ABC News, речь идет не о его потенциальном применении против целей на Земле, а "скорее о его возможном использовании против спутников".

Один из источников отметил, что это "весьма тревожные" сообщения.

При этом ранее в среду спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал американцев не поддаваться панике из-за сообщений о возникновении угрозы национальной безопасности страны.

Он не стал раскрывать подробности возможной угрозы, отметив, что "не имеет права разглашать секретную информацию".

Джонсон добавил, что в четверг планирует обсудить этот вопрос на встрече с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном, лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом, председателем постоянного специального комитета Палаты представителей США по разведке Майком Тернером.

В свою очередь журналист Fox News Джеки Генрих в прямом эфире телеканала со ссылкой на источники заявила, что угроза "связана с космосом", однако она не прямая.

"Источники подтвердили, что угроза связана с космосом. (...) Другие источники сообщили, что в Капитолии информировали о том, что это связано с новыми возможностями России. Это потенциально весьма серьезная ситуация, но угроза не является прямой", - сказала она.

Постоянный специальный комитет Палаты представителей США по разведке в среду проинформировал членов Конгресса о "серьезной угрозе национальной безопасности", заявил Тернер, не уточнив, в чем именно заключается угроза и от кого она исходит.

Более того, он обратился к президенту США с просьбой "рассекретить всю информацию об этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и союзники Вашингтона могли открыто обсудить действия, необходимые для реагирования на эту угрозу".

NBC News отмечает, что в среду днем члены Палаты представителей начали заходить и выходить из строго охраняемой комнаты в подвале Капитолия, известной как Центр конфиденциальной информации (SCIF), где законодателям передается наиболее секретная информация.

Между тем два источника, а также неназванный представитель властей США заявили CNN, что проблема связана с Россией. По словам одного источника, знакомого с разведданными, "речь об очень тревожной и дестабилизирующей" возможности, имеющейся в распоряжении РФ, и о которой стало известно недавно.

В свою очередь советник президента Салливан заявил, что еще до заявлений Тернера он обратился к ведущим конгрессменам из комитетов в сфере безопасности по поводу "серьезной угрозы национальной безопасности". Он пояснил, что соответствующий брифинг был запланирован на четверг, и выразил удивление, что Тернер выступил до него.

Однако Салливан отказался уточнить суть угрозы.