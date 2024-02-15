Министры обороны НАТО обсудят в Брюсселе усиление обороны и помощь Киеву

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Североатлантический совет на уровне министров обороны проведет в четверг заседание в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг накануне на пресс-конференции отметил, что эта министерская встреча пройдет в рамках подготовки к саммиту Североатлантического альянса, который состоится в июле в Вашингтоне.

Речь, по его словам, в частности, идет о реализации принятых на прошлогоднем саммите в Вильнюсе планов НАТО по укреплению сдерживания и обороны. "Сейчас мы воплощаем эти планы в жизнь. Это требует дополнительных инвестиций. И мы добиваемся реального прогресса", - заявил генсек НАТО.

Он сообщил, что страны-союзницы по НАТО успешно наращивают расходы на оборону. "С того момента, когда в 2014 году были объявлены обязательства по вложениям в оборону, европейские союзники и Канада инвестировали более $600 млрд. В прошлом году мы зафиксировали беспрецедентный рост на 11% таких расходов у европейских союзников и Канады", - продолжил Столтенберг.

Он добавил: "Я ожидаю, что в этом году 18 стран НАТО потратят 2% своего ВВП на оборону. Это еще один рекордный показатель".

По его словам, ожидается, что в 2024 году союзники по НАТО в Европе вложат в оборону в общей сложности не менее $380 млрд. Впервые эта сумма составит 2% их совокупного ВВП.

При этом Столтенберг указал на то, что ряду стран еще нужно делать дополнительные усилия по увеличению оборонных расходов.

Генсек Североатлантического альянса также сообщил о планах дальнейшего увеличения производства боеприпасов. "За последние несколько месяцев НАТО согласовала контракты на сумму в $10 млрд. И как раз на этой неделе Германия начала строительство нового завода по производству боеприпасов в Нижней Саксонии. При полной мощности завод будет производить около 200 тыс. артиллерийских снарядов в год", - сообщил Столтенберг.

Все эти проблемы, уточнил он, будут обсуждаться в четверг министрами обороны государств-членов Североатлантического альянса.

Знакомя журналистов с повесткой министерского совещания, генсек отметил проведение заседания Совета НАТО-Украина, посвященное оказанию помощи украинской стороне.

Говоря о поставках странами НАТО Украине оружия, техники и боеприпасов, глава альянса приветствовал недавнее решение Евросоюза о пересмотре бюджета ЕС с учетом крупного пакета помощи Киеву. "И я рассчитываю, что Конгресс США вскоре последует этому примеру. Это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Отвечая на вопросы, Столтенберг выразил надежду, что Палата представителей США одобрит финансирование дальнейшей помощи Украине.

"Я приветствую решение Сената США по пакету помощи Украине и надеюсь, что Палата представителей также сможет найти способ, чтобы обеспечить получение Украиной в дальнейшем значительной военной поддержки", - сказал глава НАТО, имея в виду американский законопроект по дополнительным оборонным расходам на $95 млрд, куда, в частности, входят около $60 млрд для Киева.

Накануне в виртуальном формате прошло совещание возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины. Анонсируя ее на пресс-конференции, Столтенберг подчеркнул, что цель этих обсуждений состоит в том, чтобы продолжать "оказывать поддержку Украине наилучшим и максимально надежным способом".