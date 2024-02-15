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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Министр обороны США и генсек НАТО подчеркнули важность единства НАТО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минобороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонной беседе обсудили важность поддержания единства североатлантического блока и приоритеты намеченной на четверг в Вашингтоне встречи министров обороны стран альянса, сообщил Пентагон.

"Остин подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами североатлантического союза и отметил важность укрепления коллективного сдерживания и обороны", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Остин и Столтенберг "подчеркнули важность НАТО на мировой арене и превосходство блока как золотого стандарта альянсов - самых успешных в истории".

При этом собеседники считают, что, "несмотря на разногласия, союзники всегда могут объединиться вокруг основной задачи - защищать друг друга и обеспечивать безопасность людей".

Они заявили, что "союзники Америки являются мощным фактором умножения сил, и когда НАТО выступает как единое целое, противники прислушиваются".

Как сообщалось, на прошлой неделе экс-президент США Дональд Трамп напомнил, что во время своего президентства он настаивал на увеличении странами НАТО расходов на оборону. Трамп заявил, что в разговоре с президентом одной из крупных стран альянса он от лица США отказался защитить ее при нападении, поскольку данное государство не тратит на оборону достаточно средств. Данное заявление вызвало критику в большинстве государств НАТО.

Пентагон информировал, что Остин и Столтенберг в ходе телефонной беседы согласились с важностью наращивания "трансатлантического оборонного производства", а также коснулись темы "положительных результатов заседания контактной группы по обороне Украины", которое состоялось накануне.

Дональд Трамп Йенс Столтенберг Ллойд Остин Минобороны США Вашингтон
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