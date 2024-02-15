США отсрочат депортацию палестинцев на фоне конфликта в Газе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - На фоне конфликта в секторе Газа Белый дом решил отсрочить высылку находящихся в США палестинцев и предоставить им временное убежище, сообщил советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

"В частности, президент Байден отложил на 18 месяцев принудительную высылку палестинцев, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах", - говорится в сообщении Салливана, который отметил, что соответствующий меморандум подписал президент США Джозеф Байден.

Эта мера "обеспечит защиту большинству палестинцев в США", однако право на такую отсрочку не получат лица, осужденные за уголовные преступления, а также лица, представляющие угрозу национальной безопасности.

"Любой, кто добровольно вернется на палестинские территории, потеряет такую защиту", - уточняется в сообщении.

В соответствии с американским законодательством статус временной защиты получают находящиеся в США граждане некоторых стран, пострадавших от вооруженного конфликта или стихийного бедствия. Такой статус позволяет людям жить и работать в Соединенных Штатах в течение ограниченного времени.

7 октября 2023 года радикальное движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 28 тыс., раненых - 68 тыс. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населения и среди членов палестинских вооруженных группировок.