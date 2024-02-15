11 мирных жителей стали жертвами обстрелов Израилем юга Ливана
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Южному Ливану привели к 11 погибшим среди мирного населения, сообщает телеканал Al Mayadeen.
По данным телеканала, восемь человек погибли и семь ранены в результате налета Израиля на жилой район в городе Набатия на юге Ливана.
Во время ударов Израиля по населенному пункту Суване погибла семья из трех человек - мать и двое детей.
При атаке на Ашдит был убит боец "Хезболлы".
Израильские удары были нацелены на несколько различных мест в южном Ливане, примерно в 10-25 км от израильской границы.
Атака Израиля стала ответом на ракетные обстрелы из Ливана.
Как сообщалось, ракетные удары по израильскому городу Цфат на севере страны 14 февраля привели к гибели одного человека и ранению как минимум восьми.