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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

11 мирных жителей стали жертвами обстрелов Израилем юга Ливана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Удары Израиля по Южному Ливану привели к 11 погибшим среди мирного населения, сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным телеканала, восемь человек погибли и семь ранены в результате налета Израиля на жилой район в городе Набатия на юге Ливана.

Во время ударов Израиля по населенному пункту Суване погибла семья из трех человек - мать и двое детей.

При атаке на Ашдит был убит боец "Хезболлы".

Израильские удары были нацелены на несколько различных мест в южном Ливане, примерно в 10-25 км от израильской границы.

Атака Израиля стала ответом на ракетные обстрелы из Ливана.

Как сообщалось, ракетные удары по израильскому городу Цфат на севере страны 14 февраля привели к гибели одного человека и ранению как минимум восьми.

Хроника 07 октября 2023 года – 15 февраля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан
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