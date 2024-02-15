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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:31

Корабли ТОФ провели противолодочное учение у берегов Приморья

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого, сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

Личный состав корветов выполнил переход в район предполагаемого нахождения "вражеской" субмарины. Затем в ходе поисков экипажи кораблей обнаружили неопознанную подводную лодку, уклонявшуяся от преследования.

"Боевые корабли отработали тактические приемы поиска с поэтапным обнаружением и подачей сигнала о всплытии. После проведения поисковых действий и отказа подводной лодки "неприятеля" выполнять указанные требования, боевые расчеты корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий" совместными действиями условно уничтожили субмарину", - говорится в сообщении.

Экипажи надводных кораблей выполнили алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000.

Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки флота. Роль неопознанной субмарины выполняла одна из подводных лодок ТОФ.

ТОФ Залив Петра Великого
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