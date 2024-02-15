Парламент Молдавии одобрил денонсацию еще трех соглашений с СНГ

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии одобрил в четверг в первом чтении денонсацию еще трех соглашений, подписанных республикой в рамках СНГ.

За принятие решения проголосовали депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Депутаты от оппозиции настаивали на исключении этих вопросов из повестки дня, но их предложения не были поддержаны.

Речь идет о денонсации соглашения "О принципах обеспечения Вооруженных сил государств СНГ, техникой, материальными средствами, организации производственной деятельности ремонтных предприятий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (Минск, 14 февраля 1992 г.); соглашения "О сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (Ашхабад, 5 декабря 2012 г.)"; соглашения "О группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ (Киев, 20 марта 1992 г.)" и протокола к нему.

Директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца отметил, что соглашение, касающееся борьбы с терроризмом, предусматривает исключительно технические вопросы и никак не затронет сотрудничество и сферу борьбы с терроризмом.

"Этот договор касается только закупки/продажи спецоборудования и никак не затронет сферу борьбы с терроризмом", - сказал он.

Он также отметил, что "документ не работает, а Молдавия не получила никаких бенефиций от действий этого документа".

В январе 2024 года правительство Молдавии сообщило, что власти определили 119 договоренностей в рамках СНГ, которые не представляют никакой ценности для Молдавии. Начата подготовка по денонсации 79 из них. В 2023 году парламент Молдавии уже денонсировал 55 соглашений в рамках СНГ, для 36 из них уже согласовано с секретариатом Содружества прекращение всех правовых эффектов договоров. Всего Молдавия подписала 282 различных соглашений в рамках Содружества.

В феврале 2023 года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия начинает процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. В мае парламент Молдавии принял окончательное решение о выходе из соглашения "О создании Межгосударственной телерадиокомпании "Мир"", а в июле была денонсирована конвенция "О Межпарламентской Ассамблее государств-участников СНГ".

В начале ноября Минфин Молдавии принял решение о том, что с 2024 года Кишинев перестает платить взносы в СНГ и другие организации на платформе Содружества. Согласно решению Минфина, сумма, выделенная на уплату ежегодных членских взносов в международных организациях в 2023 году, уменьшается на 16 млн леев (около $900 тыс.) – с 66,5 млн до 50,5 млн леев. По данным Минфина, за последние четыре года из госбюджета Молдавии было перечислено почти 35 млн леев (около $1,8 млн) в рамках членских взносов в СНГ и общественных организаций на его платформе.