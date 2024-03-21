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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Во вступление Молдавии в ЕС до 2030 года верят 56% граждан страны

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии 56% граждан не верят, что республике удастся вступить в Евросоюз до 2030 года, показало исследование "Социально-политический барометр", проведенное компанией IMAS. 36% респондентов считают, что власти удастся добиться поставленной цели, еще 8% не определились.

Опрос провели среди 1091 респондента с 9 по 27 февраля. Погрешность выборки - 3%.

По мнению 38% опрошенных, ситуация в стране ухудшается с тех пор как Майя Санду стала президентом, 26% респондентов считают, что остается неизменной, а 34% - развивается к лучшему.

Мнения граждан также разделились относительно необходимости проводить референдум по вопросу европейской интеграции. Санду предложила парламенту назначить проведение такого референдума в один день с выборами президента - в октябре-ноябре 2024 года. 44% респондентов считают проведение референдума нужным, а 47% - нет. Остальные - не определились. Также, 44% согласны с идеей проведения референдум в один день с президентскими выборами, а 52% - нет.

По мнению 37% респондентов, парламентское большинство изменило избирательное законодательство, чтобы провести референдум в один день с президентскими выборами, потому что "правящая партия PAS боится, что Майя Санду может проиграть выборы". Еще 13% граждан считают, что таким образом удастся привлечь больше голосов за Санду на президентских выборах. По мнению 34% опрошенных, посредством референдума PAS хочет показать приверженность граждан Молдавии евроинтеграции.

48% респондентов считают нарушением закона, тот факт, что парламентское большинство изменило законодательство для проведения референдума и выборов в один день, а 38% признают это решение законным.

Майя Санду Евросоюз Молдавия PAS IMAS
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