США сообщили о перехвате предназначенной для хуситов партии оружия из Ирана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Действующие в ближневосточном регионе американские военные конфисковали партию оружия из Ирана, предназначенную, по их данным, для хуситов в Йемене, сообщает в четверг Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети.

Катер береговой охраны США, переброшенный в зону ответственности Центрального командования США, обнаружил вызвавшее подозрение судно в Аравийском море еще 28 января. Официально об этой операции сообщили только сейчас.

На борту судна военные обнаружили, в частности, компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатку, детали от беспилотников, средства связи и пусковые установки противотанковых управляемых ракет.

В сообщении Центрального командования США указано, что эта поставка нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет собой пример "вредоносной деятельности Ирана".