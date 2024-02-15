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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

США сообщили о перехвате предназначенной для хуситов партии оружия из Ирана

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Действующие в ближневосточном регионе американские военные конфисковали партию оружия из Ирана, предназначенную, по их данным, для хуситов в Йемене, сообщает в четверг Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети.

Катер береговой охраны США, переброшенный в зону ответственности Центрального командования США, обнаружил вызвавшее подозрение судно в Аравийском море еще 28 января. Официально об этой операции сообщили только сейчас.

На борту судна военные обнаружили, в частности, компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатку, детали от беспилотников, средства связи и пусковые установки противотанковых управляемых ракет.

В сообщении Центрального командования США указано, что эта поставка нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и представляет собой пример "вредоносной деятельности Ирана".

США Иран Йемен хуситы
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