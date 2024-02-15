Хуситы атаковали британское судно в Аденском заливе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы в четверг подтвердили, что нанесли ракетный удар по грузовому судну Lycavitos, принадлежащему Великобритании, когда оно проходило через Аденский залив. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление представителя группировки бригадного генерала Яхьи Сари.

"Мы провели военную операцию против британского судна Lycavitos в Аденском заливе с применением противокорабельных ракет", - отметил Сари.

Сари не предоставил более подробной информации об инциденте, но традиционно подчеркнул, что группировка совершила нападение "в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа", и что действия хуситов не прекратятся "до тех пор, пока не будет введен режим прекращения огня и снята осада" анклава.

Как отмечает EFE, грузовое судно Lycavitos, принадлежащее британской судоходной компании Helikon Shipping, шло под флагом Барбадоса.

Ранее в четверг Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что получило информацию о взрыве близ судна примерно в 157 км от йеменского города Аден. Никаких деталей UKMTO не привело.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе и феврале США и Великобритания неоднократно наносили удары по объектам хуситов на территории Йемена.