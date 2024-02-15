"Хезболла" выпустила десятки ракет по району на севере Израиля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Ливанское движение "Хезболла" в четверг нанесло удары по району на севере Израиля. Об этом сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на заявление движения.

""Хезболла" заявила, что совершила атаку в поддержку палестинцев в секторе Газа и в ответ на убийство ливанцев в ходе рейдов Израиля накануне", - сообщает Al Jazeera.

The Times of Israel сообщает, что порядка 20 ракет выпустили по городу Кирьят-Шмона. В результате ракетного обстрела часть города осталась без электричества.

О пострадавших не сообщается.

Ближневосточные СМИ отмечают, что по данным ливанской стороны, накануне в результате ударов Израиля по югу Ливана погибли 10 человек – самое большое число мирных жителей, погибших за один день в Ливане с начала нынешнего конфликта.

Армия обороны Израиля ранее в четверг сообщила в своем телеграм-канале, что накануне в результате ударов по югу Ливана погиб командующий подразделения спецназа "Хезболлы" "Силы аль-Хаджа Радвана" Али Мухаммад Аль-Дебес и его заместитель Ибрагим Исса.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. В частности, ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" неоднократно вели обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.