"Хезболла" предупредила Израиль об ответственности за гибель мирных ливанцев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что Израиль заплатит за жизни мирных граждан Ливана, погибших в результате израильских авиаударов по объектам "Хезболлы", совершенным в среду, сообщает в пятницу телеканал Al Mayadeen.

"Израиль заплатит кровью за убийство мирных жителей, мы нанесем удары в ответ на его нападения, причем не только по его военным объектам", - сказал Насралла в телевизионном обращении.

"Сопротивление в Ливане обладает огромной ракетной мощью, способной достичь территорий от Кирьят-Шмоны до Эйлата", - утверждает лидер "Хезболлы".

Он отметил, что бомбардировка израильского города Кирьят-Шмона, которую "Хезболла" провела накануне, является "предварительным ответом" на авиаудары Израиля.

Кроме того, Насралла заявил, что, если США "прекратят вооружать Израиль, война в секторе Газа закончится, хочет того Нетаньяху или нет".

Накануне стало известно, что в результате авиаударов Израиля по югу Ливана погибли 11 мирных граждан - самое большое число мирных жителей, погибших за один день в Ливане с начала конфликта в секторе Газа.

"Хезболла" в четверг выпустила около 20 ракет по городу Кирьят-Шмона, в результате часть населенного пункта осталась без электричества.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. В частности, ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" неоднократно вели обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.