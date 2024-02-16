Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

"Хезболла" предупредила Израиль об ответственности за гибель мирных ливанцев

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что Израиль заплатит за жизни мирных граждан Ливана, погибших в результате израильских авиаударов по объектам "Хезболлы", совершенным в среду, сообщает в пятницу телеканал Al Mayadeen.

"Израиль заплатит кровью за убийство мирных жителей, мы нанесем удары в ответ на его нападения, причем не только по его военным объектам", - сказал Насралла в телевизионном обращении.

"Сопротивление в Ливане обладает огромной ракетной мощью, способной достичь территорий от Кирьят-Шмоны до Эйлата", - утверждает лидер "Хезболлы".

Он отметил, что бомбардировка израильского города Кирьят-Шмона, которую "Хезболла" провела накануне, является "предварительным ответом" на авиаудары Израиля.

Кроме того, Насралла заявил, что, если США "прекратят вооружать Израиль, война в секторе Газа закончится, хочет того Нетаньяху или нет".

Накануне стало известно, что в результате авиаударов Израиля по югу Ливана погибли 11 мирных граждан - самое большое число мирных жителей, погибших за один день в Ливане с начала конфликта в секторе Газа.

"Хезболла" в четверг выпустила около 20 ракет по городу Кирьят-Шмона, в результате часть населенного пункта осталась без электричества.

7 октября 2023 года палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. В частности, ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" неоднократно вели обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

Израиль Ливан Хезболла ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Австралии внесли никель в список критически важного сырья

Власти Австралии внесли никель в список критически важного сырья

МИД назвал саморазоблачительной моментальную реакцию Запада на смерть Навального

Фермеры в Индии блокируют движение на автомагистралях и железных дорогах

Фермеры в Индии блокируют движение на автомагистралях и железных дорогах

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию с заложниками в Газе и безопасность в Рафахе

Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию с заложниками в Газе и безопасность в Рафахе

Что случилось этой ночью: пятница, 16 февраля

Палата представителей США приостановила слушания до конца февраля

Палата представителей США приостановила слушания до конца февраля

Новую угрозу безопасности США связали с российским противоспутниковым оружием

Нетаньяху недоволен, что США изучают возможность признания палестинского государства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });