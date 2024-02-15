Офис Нетаньяху пока не намерен обсуждать создание палестинского государства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что в настоящее время власти страны не приемлют дискуссий о создании государства палестинцев, заявил пресс-секретарь канцелярии премьера Ави Хайман.

"Сейчас не время говорить о подарках палестинскому народу, пока Палестинская национальная администрация (ПНА) не осудила зверства при нападении группировки ХАМАС 7 октября", - приводит The Times of Israel его слова.

"Сейчас время для победы, полной победы над ХАМАС", - подчеркнул он.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов США и арабских стран сообщило, что США, представители палестинцев, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания работают над долгосрочным миром между израильтянами и палестинцами, план которого хотят представить через несколько недель. Предполагается, что возможные шесть недель прекращения огня в секторе Газа позволят обнародовать план, добиться его поддержки и начать его реализацию, включая формирование переходного палестинского правительства.

План предлагает определить точный график создания палестинского государства. Также авторы проекта рассчитывают на вывод многих израильских поселений с палестинских территорий, учреждение столицы государства палестинцев в Восточном Иерусалиме, совместное управление Западного берега реки Иордан и сектора Газа, а также на гарантии безопасности для Израиля и нормализацию его отношений с Саудовской Аравией и другими арабскими странами. Однако, отмечает The Washington Post, ожидаемое наступление Израиля на Рафах может похоронить усилия, направленные на достижение долгосрочного мира.

После появления этой информации в правительстве Израиля подвергли план резкой критике. Так, глава Минфина Бецалель Смотрич подчеркнул, что Израиль никогда не пойдет на то, чтобы столицей палестинского государства стала часть Иерусалима. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отметил: "После 7 октября стало яснее, чем когда-либо ранее, что палестинцам нельзя давать государство. Пока в правительстве мы, никакого палестинского государства не будет".

Очередной раунд переговоров в Каире, на котором присутствовали представители США, Израиля, Египта и Катара, завершился во вторник без прорыва. Израильская сторона заявила, что не представляла новых предложений. The Times of Israel и Ynet сообщили, что после того, как Нетаньяху отказался вновь отправить в Каир делегацию на переговоры для соглашения с ХАМАС, директор ЦРУ Уильям Бернс сам прибыл в Израиль – на переговоры с Нетаньяху.

Телеканал "Аль-Маядин", близкий к "Хезболле", обнародовал приписываемые Израилю мирные предложения по ситуации в Газе – из трех фаз. По версии телеканала, первая фаза продлится 35 дней, с возможностью продления еще на семь дней, за время которых ЦАХАЛ отведет войска из густонаселенных районов, возобновят работу больницы под надзором Израиля, в сектор Газа пропустят 500 грузовиков с гумпомощью, а израильские военные сократят разведывательные полеты над анклавом. Израиль отпустит трех палестинских заключенных в обмен на заложников из гражданских лиц и женщин-военнослужащих. Во вторую фазу в 30 дней обмен заложниками и заключенными продолжится, но ЦАХАЛ из анклава не уйдет, и Израиль рассмотрит вопрос с возвращением перемещенных лиц. Детали и условия третьей фазы не приводятся.