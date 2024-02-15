Нетаньяху недоволен, что США изучают возможность признания палестинского государства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обеспокоен тем фактом, что в Вашингтоне обсуждают возможность признания палестинского государства, сообщает в четверг Axios со ссылкой на двух неназванных представителей израильских властей.

"По их словам, на прошлой неделе на встрече в Иерусалиме с госсекретарем Энтони Блинкеном Нетаньяху затронул вопрос о возможном признании США государства Палестина, выразил негодование в связи с тем, что США хотя бы обсуждают такой вариант", - информирует портал.

"Один представитель израильских властей отметил: Нетаньяху сказал Блинкену, что такой шаг США (...) навредил бы любым попыткам администрации президента Джо Байдена продвигать мирный процесс, процесс нормализации в регионе", - отмечает Axios.

Издание напоминает, что ранее представитель американских властей заявил в разговоре с ним, что в Вашингтоне теперь считают, что признание палестинского государства может стать первым, а не финальным шагом в переговорах по решению израильско-палестинского конфликта. Также стало известно, что Блинкен попросил сотрудников госдепа проработать варианты признания государства палестинцев со стороны США и международного сообщества после окончания нынешнего конфликта.

Тем самым, уточняет портал, реализация сценария с признанием США палестинского государства будет означать изменение американской политики. В течение десятилетий она подразумевала, что признание станет результатом прямых переговоров Штатов с Израилем.

Этот вопрос также обсуждался ранее на встрече главы Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби и министра по гражданским делам Палестины Хусейн аль-Шейх, одного из ближайших помощников главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

По данным Axios, тогда Ханегби заверил, что конфликт с группировкой ХАМАС не завершится созданием палестинского государства, что организаторы нападения на Израиль 7 октября 2023 года не получат такой приз.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на неназванных дипломатов США и арабских стран сообщило, что США, представители палестинцев, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания работают над планом долгосрочного мира между израильтянами и палестинцами, который предусматривает четкие сроки создания палестинского государства. В офисе премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после появления этой информации заявили, что в настоящее время - до победы над ХАМАС - власти страны не приемлют дискуссий о создании государства палестинцев.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По данным Минздрава сектора Газа, общее число погибших в анклаве палестинцев с 7 октября превысило 28 тыс. человек, 68 тыс. получили ранения. Однако в статистике Минздрава Газы не разделяют потери среди гражданского населении и среди членов вооруженных группировок.