США устроили кибератаку на предполагаемый иранский корабль-шпион

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США провели кибератаку против иранского военного корабля, который предположительно собирал разведданные о судах в Красном море и Аденском заливе, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По словам трех американских чиновников, кибератака произошла более недели назад. Она стала частью ответа администрации президента США Джо Байдена на недавний удар БПЛА по американской базе на границе Иордании и Сирии, в результате которого погибли трое военнослужащих, десятки получили ранения.

Как уточнил один из собеседников телеканала, операция была проведена против иранского судна MV Behshad.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.