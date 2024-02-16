США вернули группировку хуситов в особый список глобальных террористов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вступило в силу решение Минфина США вернуть группировку хуситов "Ансар Аллах" в Особый список глобальных террористов (SDGT).

Госдепартамент США объявил об этом решении 17 января. "Оно вступило в действие 16 февраля и последовало после продолжающихся нападений на международное судоходство в Красном море и Аденском заливе", - сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Таким образом, в отношении этой группировки Вашингтон вновь ввел санкции.

OFAC при этом отмечает, что "санкции США не призваны препятствовать законной помощи йеменскому народу и торговле с ним". В частности, не запрещена доставка коммерческих товаров в порты и аэропорты на территории Йемена, контролируемой хуситами, и не запрещены операции, обычно связанные с такими поставками, например, портовые сборы. Под действие санкций не попадают поставки продовольствия.

Ранее в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что еще одно судно подверглось ракетному обстрелу у побережья Йемена в Красном море. Это второй подобный инцидент менее чем за 24 часа.

В сообщении управления говорится, что судно, шедшее к северо-западу от йеменского портового города Моха, "атаковали ракетой, в непосредственной близости от судна произошел взрыв".

В UKMTO заверили, что экипаж и судно находятся в безопасности.

Ранее на этой неделе хуситы пообещали активизировать нападения, если решение Вашингтона о возвращении группировки "Ансар Аллах" в SDGT вступит в силу. Представитель хуситов также сообщил, что с середины ноября они совершили "в общей сложности нападения на 34 коммерческих судна у берегов Йемена", 17 из которых принадлежали Израилю или эксплуатировались им, 14 были американскими и еще 3 - британскими.

США в феврале 2021 года вывели группировку хуситов из SDGT, а также из списка иностранных террористических организаций (FTO). На этот раз хуситов не стали относить к FTO.

SDGT и FTO подразумевают экономические санкции, включая заморозку активов, однако FTO также вводит иммиграционные запреты в отношении всех членов организаций из списков и дает право применять санкции против тех, кто оказывает материальную поддержку этим организациям.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

В январе и феврале США и Великобритания нанесли несколько серий ударов по объектам хуситов на территории Йемена.