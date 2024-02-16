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Lucid снизит цены на электромобили в США примерно на 10%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Американская Lucid Group Inc. снизит цены на электромобили, выпущенные в этом году, примерно на 10%, что является очередным признаком сокращения спроса в данной отрасли, пишет MarketWatch.

Стоимость базовой модели седана Air Pure теперь начинается от $69,9 тыс., что представляет собой снижение на $7,5 тыс. Цены на Lucid Air Touring опустились на $8 тыс. до $77,9 тыс.

Кроме того, представитель премиального сегмента Lucid Air Grand Touring подешевел на $1 тыс. до $109,9 тыс.

Также компания будет предоставлять клиентам скидку в $1 тыс. при покупке зарядного устройства.

"Мы с оптимизмом смотрим в будущее электромобилей и твердо верим, что более широкое их внедрение является необходимым путем к снижению воздействия изменения климата", - заявил главный исполнительный директор Lucid Питер Роулинсон.

Компания также сообщила, что Роулинсон получил бонусные выплаты в размере $6 млн, связанные с разработкой внедорожника премиум-класса Gravity. Он был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2023 года, массовое производство планируется начать в конце 2024 года.

Котировки акций Lucid выросли на 5,2% по итогам торгов в четверг. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца упала на 15,2% (до $7,9 млрд), при этом фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 12,7%.

Lucid США
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