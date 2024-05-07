Lucid в I квартале сократила чистый убыток на 12%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Американская Lucid Group Inc. в первом квартале сократила чистый убыток на 12%, что оказалось хуже ожиданий, и подтвердила прогноз производства электромобилей на 2024 год.

Чистый убыток компании в январе-марте составил $684,8 млн, или 30 центов в расчете на акцию, по сравнению с $779,5 млн, или 48 центов на акцию, годом ранее.

Выручка выросла почти на 16% - до $172,74 млн с $149,432 млн годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне 25 центов на акцию при выручке в $173,5 млн.

Lucid увеличила поставки в первом квартале на 40% в годовом выражении - до 1967 электромобилей, выпустив 1728 машин.

Автопроизводитель по-прежнему планирует в 2024 году выпустить около 9 тысяч автомобилей по сравнению с 8428 - в 2023 году.

За последние 12 месяцев капитализация Lucid сократилась на 58% (до $7 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite подскочил более чем на 34%.