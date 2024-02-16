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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Глава ФРБ Атланты спрогнозировал, что ФРС не будет спешить со снижением ставки

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) не станет торопиться со снижением ключевой процентной ставки на фоне сильного рынка труда и американской экономики в целом, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

При этом он предупредил, что пока нельзя с полной уверенностью сказать, что инфляция в Штатах устойчиво движется к целевому уровню в 2%.

"Сигналы, которые мы получаем от статданных и собственных опросов, говорят о том, что победа нам еще не гарантирована, - сказал Бостик в ходе выступления в Нью-Йорке. - Я пока не могу с уверенностью утверждать, что инфляция неизбежно замедлится до нашей цели в 2%".

Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл также заявил, что регулятор хочет дождаться более убедительных данных об устойчивом замедлении инфляции.

В прошлом месяце Бостик говорил, что ждет первого снижения ключевой ставки ФРС не ранее третьего квартала текущего года. Он вновь повторил этот прогноз, отметив, что ожидает всего двух снижений ставки в течение 2024 года.

"Я ожидаю, что инфляция продолжит снижаться, но более медленными темпами, чем считает рынок, - сказал он. - Сейчас сильный рынок труда и макроэкономика позволяют реализовать решения в сфере денежно-кредитной политики без ощущения срочности".

Бостик в 2024 году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC).

ФРС США
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